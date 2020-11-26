Жуткое фото: в аварии с легковушкой и грузовиком в Удмуртии умер человек

Сама машина «Рено Логан» похожа после аварии на груду металлолома Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 24 ноября 2020 года на 62 км трассы «Игра-Глазов» Глазовского района Удмуртской Республики 29-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в стоящий на обочине грузовик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Предварительно сообщается, что фура стояла на краю проезжей части на аварийке.

43-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Даф», не пострадал.

Водитель легковушки получил серьезные травмы, а его пассажир скончался на месте от полученных травм.

Сама машина «Рено Логан» похожа после аварии на груду металлолома. У нее нет крыши, и боковых дверей, поэтому полностью виден салон. Бамперы, как передний и задний, отвалились. Вокруг машины валяются обломки.

Сообщается, что на данный момент проводится расследование. Устанавливаются причины ДТП.

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