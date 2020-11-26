Врачу из Удмуртии впервые вручили высшую госнаграду Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

25 ноября в Администрации МО «Завьяловский район» прошло торжественное вручение одной из главных государственных наград в области медицины – «Ордена Пирогова». Ее получила врач акушер-гинеколог Завьяловской районной больницы Татьяне Тереховой. Она стала первым медработником в Удмуртии, который удостоился этого ордена, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

- Я люблю всех своих пациенток. И они отвечают мне взаимностью. В медицину я попала случайно, но ни разу не пожалела о своём выборе. А сейчас, с открытием ковидных центров, ещё раз убедилась: я была рождена, чтобы помогать людям. Для меня эта награда была большой неожиданностью, и я очень рада, что не зря делаю свою работу, - говорит Татьяна Терехова.

Татьяна Терехова является Почетным гражданином Завьяловского района Удмуртии, Заслуженным работником здравоохранения Удмуртии. Отмечается, что женщина работает в медицине уже более 47 лет. За это время она ни раз принимала роды, когда на свет появлялись двойняшки и даже тройняшки.

- Мне, как руководителю большого коллектива очень приятно работать с такими специалистами, как Татьяна Васильевна и её коллеги. Даже в сегодняшней ситуации, когда мы преобразовались в ковид-центр, ни один из возрастных докторов не сказал, что он не будет работать. Они продолжают трудиться на передовой, они достойны самых высоких слов и наград, - комментирует главный врач БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» Елена Наговицына.

Справка «КП»:

«Орден Пирогова» - государственная награда Российской Федерации. Она была учреждена Указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Награда носит имя русского хирурга, учёного и педагога Николая Ивановича Пирогова (1810—1881), считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины. Этим орденом награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Учреждение ордена Пирогова произошло в условиях пандемии COVID-19: первыми кавалерами награды стали медицинские работники и волонтёры, отличившиеся в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Девиз ордена Пирогова — «Милосердие, долг, самоотверженность».

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