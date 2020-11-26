Бесплатное высшее образование: какие новые возможности могут появится у жителей Удмуртии

Если первое образование получено платно, то у большинства студентов нет возможности оплатить еще и второе образование Фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федераций по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею расширить возможности получения бесплатного высшего образования. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе. Об этом сообщает RT на русском.

- Понятно, закон ограничивает такое право, речь идёт о приобретаемом первом образовании. Но в принципе чем больше в стране образованных людей, тем лучше. И может быть, эту инициативу можно было бы поддержать. Но государству следовало бы в этой части определить, по каким видам дисциплин и по каким видам отраслевых задач нужно организовывать это дополнительное образование, — пояснил сенатор.

Отмечается, что если первое образование получено платно, то у большинства студентов нет возможности оплатить еще и второе образование. Также говорится, что смысл в принятии новых мер есть в том случае, если образование получают в сфере медицины или каких-то дополнительных и очень важных для развития экономики страны отраслях.

- Но определить нужно, конечно, правительству эти направления дополнительных расходов, которые нужны. В принципе, наверное, интересное предложение, его следовало бы обсудить, — заключил он.

Напомним, ранее в Госдуме уже предлагали создать бюджетные места на второе высшее в медицинских вузах.

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