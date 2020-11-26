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Родились в день столетия Удмуртской Республики: 15 детей из Ижевска получили памятные монеты

Их вручал мэр города Олег Бекмеметьев
Анна Митрофанова
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15 детей из Ижевска получили памятные монеты

15 детей из Ижевска получили памятные монеты

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Семьям Ижевска, чьи дети родились 4 ноября 2020 года, вручили памятные монеты «100-летие образования Удмуртской Республики». Торжественная церемония прошла в Доме дружбы народов, а награждение проводил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Таких семей в Ижевске оказалось 15. В день 100-летия Удмуртской Республики родилось восемь мальчиков и семь девочек. Отмечается, что пять пар стали родителями впервые, восемь жителей завели второго ребенка, а еще две семьи получили статус многодетных.

-Этот год точно останется в вашей памяти. Он был очень не простым, все мы столкнулись с ограничениями. Год был юбилейным для города и для республики – 260 лет Ижевску, 100 лет государственности Удмуртии. Но самым главным событием для вас, конечно же, стало рождение ребенка. Здоровья вам и вашим малышам, растите и любите их. Пусть юбилейная монета станет символом счастья, здоровья и любви вашей семьи, - поздравил ижевские семьи Олег Бекмеметьев.

Напомним, решение о вручении памятных монет детям, которые родились 4 ноября 2020 года принял глава республики Александр Бречалов.

- Всем детям, которые родятся в День рождения Удмуртии - 4 ноября 2020 года – мы подарим памятную монету. Над ее изготовлением трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. Напомню, что юбилейная монета выполнена из серебра 925 пробы. Хоть это и коллекционная модель, но является законным средством платежа на территории всей России. Большую ценность она будет иметь и для нумизматов, - говорит Александр Бречалов.

А также сообщалось, что с 3 ноября монету может купить любой желающий житель. Всего выпущено 3 тысячи экземпляров. Однако в республику поступило ограниченное количество юбилейных монет.

На лицевой стороне монеты можно увидеть Государственный герб России. А на обороте разместили молодую пару в традиционных удмуртских костюмах, которая стоит на берегу ижевского пруда. За ними виднеется главный корпус Ижевского оружейного завода, монумент «Дружба народов» и Михаило-Архангельский кафедральный собор. Отмечается, что монета произведена из серебра 925 пробы. Её номинал составляет 3 рубля. Масса — 31,1 грамма.

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