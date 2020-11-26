Житель Удмуртии несколько месяцев заставлял школьницу употреблять наркотики
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21-летний житель Завьяловского района с 30 ноября 2019 года по 18 февраля 2020 года заставлял школьницу употреблять наркотики, приглашая ее к себе домой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Против молодого человека возбудили уголовное дело. Выяснилось, что он безработный и к тому же имеет судимость за распространение наркотических средств.
На данный момент ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Молодому жителю Удмуртии грозит до 15 лет лишения свободы.
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