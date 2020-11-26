Карта распространения коронавируса на 26 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 26 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Сегодня, 26 ноября, в Удмуртии зафиксировано 169 новых положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб региона.
123 пациента смогли справиться с болезнью. Три пенсионера скончались: женщинам было 72 года и 88 лет, мужчине — 68 лет.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 632 016 тестов. Из них за последние сутки провели 3 215 исследований на коронавирусную инфекцию.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 289
Воткинск - 636
Глазов - 695
Можга - 643
Сарапул - 456
Алнашский район - 288
Балезинский район - 161
Вавожский район - 124
Воткинский район - 167
Глазовский район - 111
Граховский район - 79
Дебесский район - 69
Завьяловский район - 785
Игринский район - 218
Камбарский район - 68
Каракулинский район - 75
Кезский район - 142
Кизнерский район - 117
Киясовский район - 85
Красногорский район - 152
Малопургинский район - 224
Можгинский район - 162
Сарапульский район - 165
Селтинский район - 104
Сюмсинский район - 96
Увинский район - 235
Шарканский район - 178
Юкаменский район - 62
Якшур-Бодьинский район - 132
Ярский район - 85
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