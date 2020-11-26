Карта распространения коронавируса на 26 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 26 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 ноября, в Удмуртии зафиксировано 169 новых положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб региона.

123 пациента смогли справиться с болезнью. Три пенсионера скончались: женщинам было 72 года и 88 лет, мужчине — 68 лет.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 632 016 тестов. Из них за последние сутки провели 3 215 исследований на коронавирусную инфекцию.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 289

Воткинск - 636

Глазов - 695

Можга - 643

Сарапул - 456

Алнашский район - 288

Балезинский район - 161

Вавожский район - 124

Воткинский район - 167

Глазовский район - 111

Граховский район - 79

Дебесский район - 69

Завьяловский район - 785

Игринский район - 218

Камбарский район - 68

Каракулинский район - 75

Кезский район - 142

Кизнерский район - 117

Киясовский район - 85

Красногорский район - 152

Малопургинский район - 224

Можгинский район - 162

Сарапульский район - 165

Селтинский район - 104

Сюмсинский район - 96

Увинский район - 235

Шарканский район - 178

Юкаменский район - 62

Якшур-Бодьинский район - 132

Ярский район - 85

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Врачу из Удмуртии впервые вручили высшую госнаграду

Житель Удмуртии несколько месяцев заставлял школьницу употреблять наркотики