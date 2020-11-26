Главой города Ижевска избран Олег Бекмеметьев Фото: Амир Закиров

Сегодня, 26 октября, в ходе тайного голосования в городской думе был избран глава города Ижевска. Свой пост сохранил Олег Бекмеметьев. Он набрал 31 из 33 возможных голосов.

Всего на должность главы Ижевска претендовали 7 человек. А в финале за пост мэра города боролся также начальник Управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев. Последний этап конкурса проходил 20 ноября. Там конкурсанты представили программы развития города перед членами комиссии - председателем Городской думы Фаритом Губаевым и вице-спикером Госсовета республики Александром Прозоровым.

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