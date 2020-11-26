Погиб пассажир: пожилой мужчина на легковушке врезался в стоящий «КамАЗ» в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 26 ноября 2020 года на 7 км автомобильной дороги «Каменное - Можгинский тракт» Завьяловского района водитель автомобиля «Тойота Рав-4» врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль «КамАЗ». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, грузовик остановился у края проезжей части, потому что у него сломались тормоза. При этом он включил аварийку.

В результате ДТП 60-летний мужчина, который находился за рулем легковушки, получил травмы и сейчас находится в больнице. А его пассажир, который был на заднем сидении за водителем, умер.

На месте работала поисково спасательная служба Удмуртии. Именно они достали из автомобиля пострадавшего водителя и скончавшегося пассажира. Также сотрудники ГИБДД осуществляли там регулирование дорожного движения.

А также сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства аварии.

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