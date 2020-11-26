Каток «Динамо» открывается в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В эту субботу, 28 ноября, состоится открытие катка на стадионе «Динамо» в Ижевске. Организаторы подготовили развлекательную программу с призами, танцами и песнями. Об этом сообщает пресс-служба спорткомлекса.

Также жителей ждет показательный мастер-класс от Федерации фигурного катания УР и выступление барабанщика Никиты Стародумова.

А в конце можно будет полюбоваться на салют и фаер-шоу.

Кассы катка на стадионе «Динамо» 28 ноября будут работать с с 12:00 до 21:00. А сама праздничная программа начнется в 18:00.

- Просим вас соблюдать масочный режим в холле и раздевалках катка, - обращается администрация к жителям.

Мы уже писали о том, что в городе в скором времени появятся также и бесплатные катки. Их заливка началась 22 ноября.

А также пресс-служба управления по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии сообщает, что в городе появятся хоккейные коробки. Сейчас определяются места в Ижевске где их установят.

Напоминаем, ранее жители Удмуртии, не дождавшись открытия катков, взяли коньки и вышли на замерзший ижевский пруд. «Комсомолка» собрала фотоподборку необычной зимней забавы.

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