Нарколабораторию накрыли полицейские в Ижевске Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике задержали 25-летнего неработающего ижевчанина по подозрению в изготовлении и торговле наркотиками. В квартире молодого человека на улице Ворошилова в Ижевске нашли целую лабораторию. Там обнаружили лабораторное оборудование, стеклянные колбы, химические реактивы, весы и упаковочный материал, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Также сотрудники правоохранительных органов осмотрели гараж подозреваемого, который находился на улице Воткинское шоссе. Там также нашли средства необходимые для производства синтетических наркотиков.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело. В случае, если его вина будет доказана, он может отправится за решетку на срок до 5 лет.

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