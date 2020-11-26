Ожидается туман: жителей Удмуртии просят быть осторожнее Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

26 и 27 ноября 2020 года местами по Удмуртии ожидается туман. Дальность видимости составит 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Жителям рекомендуют внимательно следить за погодой и информации для населения, которую передают СМИ. Также просят оставить личный транспорт на стоянках и парковках, а пользоваться общественным транспортом.

Если же вы все же собирайтесь сесть за руль, то стоит соблюдать безопасную дистанцию и установленную скорость, а к тому же не обгонять другие автомобили.

Обязательно использование противотуманных фар, при этом дальний свет напротив включать не стоит, так как это образует световую завесу.

Пешеходов просят переходить дорогу только по «зебре» и внимательно следить за движущимся транспортом, водитель которого в тумане может вас не разглядеть.

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