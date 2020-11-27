Лжесотрудники банка похитили у ижевчанки более 160 тысяч рублей

Предотвратить хищение денежных средств с банковского счета – в ваших силах Фото: pixabay.com

22-летняя ижевчанка обратилась к сотрудникам полиции с заявлением о хищении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу Ижевску.

Известно, что злоумышленники звонили с неизвестных номеров, дублировавших номера московской номерной емкости. Действовали по стандартной схеме: представились сотрудниками банка, имитировали звонки с «горячей линии», запугивали девушку сомнительными операциями с банковской картой.

Первоначально лжесотрудник сообщил, что на имя девушки одобрен сомнительный кредит и его нужно срочно аннулировать, подав заявку на другой кредит. За счет второго кредита, по словам мошенника, можно было погасить первый кредит, переведя деньги на указанную им карту. Но популярная схема «зеркального кредита» не сработала, ведь банк попросту отказал девушке в его выдаче.

После этого лжесотрудники перешли ко второй распространенной схеме обмана. Они сообщили девушке, что ее денежные средства под угрозой списания и необходимо немедленно перевести деньги на «безопасный счет». Напуганная жительница Удмуртии следовала их указаниям и по частям перевела все свои сбережения на указанный счет.

Когда банковский счет девушки опустел, злоумышленники перестали ей отвечать. Она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Отмечается, что потерпевшая видела в мобильном приложении, что «безопасный счет» оформлен не на ее имя, а во время денежных переводов злоумышленникам ей приходили смс-сообщения с короткого банковского номера с предупреждениями о мошенничестве. Девушка задавала вопросы звонившим, но те уверили ее, что так и должно быть.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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