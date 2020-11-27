Жители Ижевска могут следить за уборкой города онлайн

Теперь за уборкой города можно круглосуточно наблюдать в режиме онлайн Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Все желающие могут следить за уборкой города в режиме онлайн. Об этом в социальных сетях сообщил переизбранный глава города Ижевска Олег Бекмеметьев.

Также Олег Николаевич ответил на популярные вопросы ижевчан, связанные с уборкой городских улиц во время снежного сезона. По его словам, грязь и снежная каша на дорогах появляется при условиях, когда снег идет постоянно и дорожники не успевают его убирать. Также реагент начинают сыпать уже при температуре, близкой к 0 градусов, когда высок риск неожиданного появления наледи.

В смену на улицы города выходит примерно 80 единиц техники. В часы пик у дорожников пересменка, чтобы не создавать дополнительные трудности для автомобилистов и пешеходов. Проследить затем, где сейчас работают дорожные службы основного подрядчика МУП ДРЭУ, можно онлайн по ссылке.

Отмечено, что всем управляющим компаниям рекомендовано не использовать песок для борьбы с обледенением.

Если у вас есть вопросы по уборке, можно позвонить по номеру:

78-72-78 – вопросы содержания дорог и тротуаров

Диспетчерские управляющих компаний – вопросы уборки во дворах

072 (с мобильных 998-072) – если управляющая компания не реагирует на сигналы

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