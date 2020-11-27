Велосепидисты из Удмуртии стали призерами Первенства России Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

25 ноября в Санкт-Петербурге завершилось Первенство России по велосипедному спорту среди юниоров. От Удмуртии в соревнованиях приняло участие семь человек. Всего в турнире участвовало 200 спортсменов из 14 регионов России, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Евдокия Корлякова и Александра Кулуева из Ижевска взяли бронзу в командном спринте среди юниорок в возрасте 17-18 лет. А в возрастной группе 19-22 лет ижевские спортсменки Александра Коновалова и Софья Чирикова стали вторыми.

Александр Коновалов из Удмуртии занял третье место в индивидуальной велотрековой гонке на 500 метров.

- Я однозначно доволен выступлениями своих воспитанников. Большинство спортсменов показали свои лучшие результаты после гоночного перерыва в 8 месяцев. Кроме того, на Первенстве четыре спортсменки получили стипендии Министерства спорта России и вошли в сборную страны, — говорит тренер сборной Удмуртии Андрей Русских.

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