Более 7 тысяч гектар заброшенных земель в Удмуртии вновь стали обрабатывать Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства

С начала 2020 года в Удмуртии начали вести посевные работы на 7,6 тысячах гектар заброшенных сельхозземель. Эта работа ведется с 2018 года в районах Удмуртии, сообщается министерством сельского хозяйства республики.

Отмечается, что изначально в плане было вернуть в сельскохозяйственный оборот всего 5,5 тысяч гектар заброшенных земель.

Так посевные площади на более чем 500 гектар добавились в Глазовском, Сарапульском и Можгинском районах. А в Ярском и Дебесском взятые в оборот земли поставили на кадастровый учет и теперь фермеры смогут взять их в долгосрочную аренду для сельхозпроизводства.

В 2021 году планируется начать обрабатывать и внести в Росреестр уже 28,9 тысяч гектар ранее заброшенных земель сельхозназначения.

- Мы финансируем это направление с 2018 года, и за последние три года общая сумма оказанной поддержки составила порядка 22,4 млн. руб. В том числе в 2020 году – 21,1 млн. руб. На 2021-ый мы планируем небольшое увеличение – запросили из бюджета республики 13,1 млн. руб., в данном случае предусматривается возмещение расходов муниципальным образованиям и сельхозорганизациям на постановку земель на кадастровый учет, - сообщила заместитель председателя правительства республики, министр сельского хозяйства и продовльствия Удмуртии Ольга Абрамова

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