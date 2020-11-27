На жителя Удмуртии завели уголовное дело за незаконную охоту на лося

Мужчину задержали во время того, как он разделывал тушу Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов Удмуртии

25 ноября жителя села Киясово задержала полиция вместе с сотрудниками минприроды Удмуртии по подозрению в незаконной охоте на лося. За это преступление предусмотрен штраф в миллион рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Мужчина должен будет заплатить штраф 400 тысяч рублей в доход государства Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.

Установлено, что гражданин застрелил лосиху вблизи деревни Кады-Салья Киясовского района. При этом он не имел разрешения на охоту.

Отмечается, что ущерб, нанесенный природе, оценили в 400 тысяч рублей, которые мужчина должен будет возместить в доход государства.

Мужчину задержали во время того, как он разделывал тушу.

Против жителя Удмуртии возбудили уголовное дело, своей вины он не отрицает. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Также у подозреваемого изъяли все охотничье оружие, которое у него было.

Напоминаем, разрешение на добычу лося в Удмуртии начали выдавать 22 октября. Его можно получить через портал Госуслуги. Тогда в первую же минуту первого дня пришло 1 111 заявок от жителей. Охотничий сезон в регионе продлится до 31 декабря.

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