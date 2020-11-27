Новая ледовая арена «Можга» скоро откроется в Удмуртии

Фото: со страницы Ярослава Семенова в социальных сетях

В Удмуртии заканчивается строительство ледовой арены «Можга». Новый объект сможет вместить до 450 человек одновременно. Об этом сообщил председатель правительства республики у себя в социальных сетях.

- Ледовая арена станет одним из самых современных и технологичных объектов спорта. Кроме того, это единственный крытый каток в городе, - пишет председатель правительства Удмуртии.

Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка, остальные работы уже находятся на финальной стадии.

- Здесь жители Можги смогут заниматься не только хоккеем или катанием на коньках, но и другими видами спорта, в том числе и кёрлингом, - отмечает Ярослав Семенов.

Также в новом здании планируют открыть тренажерный и гимнастический залы, многофункциональный спортзал для занятий волейболом и баскетболом на 100 зрителей.

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