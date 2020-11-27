Сквер имени Василия Тарасова открылся в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Сегодня, 27 ноября, на перекрестке улиц Металлургов и 50 лет ВЛКСМ в Ижевске открылся сквер имени Василия Тарасова. На благоустройство было потрачено 13,5 миллиона рублей. Новое общественное пространство появилось по инициативе жителей Металлурга и коллектива «Ижстали», сообщает пресс-служба администрации города.

- Новый сквер на пустующей территории планировалось обустроить в несколько этапов, но в год 260-летия нашего города и его главного металлургического предприятия, 100-летия Удмуртии было бы нелогичным растягивать строительство. Спасибо всем, кто участвовал в разработке, продвижении и обустройстве сквера, который носит имя Василия Семеновича Тарасова. Этот человек много сделал для завода, Ижевска, Удмуртии, страны, - сказал глава города Олег Бекмеметьев, который присутствовал на торжественном открытии.

Отмечается, что на территории сквера были вырублены аварийные деревья, установлено новое освещение, оборудована стоянка. Также там появились новые пешеходные дорожки, урны и скамейки. Для детей поставили качели и спортивный комплекс.

Справка «КП»:

Василий Семенович Тарасов - Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, Почетный гражданин Удмуртской Республики. С 1965 по 1980 годы - директор Ижевского металлургического завода.

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