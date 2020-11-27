Забыла выключить плиту: пенсионерка из Удмуртии погибла в пожаре в садовом доме

73-летняя пенсионерка сгорела в садовом доме в Удмуртии Фото: pixabay.com

Днем 25 ноября на участке в СНТ «Яблонька» в Воткинском районе загорелся садовый домик. Там находилась 73-летняя женщина, которая, к сожалению, погибла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Женщина готовила еду и забыла выключить плиту. Предварительно считается, что пожар произошел именно из-за этого. Огонь с конфорки мог перекинутся на какую-нибудь вещь в комнате, а дальше загорелся весь дом.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства трагедии. Они уже осмотрели сгоревший дом и сейчас опрашивают соседей и родственников пенсионерки. Также проведут судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сквер имени Василия Тарасова открылся в Ижевске

Молодой водитель без прав врезался в дерево в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.