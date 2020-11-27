Подозреваемые в нападении на пенсионера-инвалида задержаны в Ижевске Фото: pixabay.com

Полиция задержала трех подозреваемых в нападении и грабеже квартиры 55-летнего пенсионера, инвалида 3 группы. Мужчин поймали «по горячим следам», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе следствия было установлено, что в квартиру к мужчине трое незнакомцев зашли, обманув пенсионера. После того, как он открыл им двери, подозреваемые сразу начали угрожать хозяину ножом. Злоумышленники вынесли из дома ижевчанина одежду, продукты, приставку к телевизору, детали от холодильника на общую сумму три тысячи рублей. После чего сбежали.

Полиция установила личности мужчин, а также выяснилось, что двое из них уже были судимы. Часть награбленного сотрудники правоохранительных органов нашли в квартирах подозреваемых.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Нападавшие находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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