Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 ноября 2020 года: штрафы на 2 миллиона и новый закон для работающих на «удаленке» Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 ноября, в Удмуртии выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 127 пациентов. Умер мужчина 55 лет.

За все время в Удмуртии выявлено 13 020 случаев заболевания коронавирусом. Уже выздоровели и были выписаны 10 347 человек. 216 пациентов, к сожалению, скончалось.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 636 567 тестов. Из них за последние сутки провели 4 551 исследование на коронавирусную инфекцию.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Госдума в третьем чтении приняла новый законопроект, который регулирует дистанционную работу. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников и определяет порядок взаимодействия работника и работодателя. Закон вступит в силу 1 января 2021 года. Эти меры связаны с тем, что во время пандемии дистанционная работа приобрела очень широкие масштабы.

С марта 2020 года Роспотребнадзор Удмуртии ведет проверки соблюдения антиковидных мер гражданами и предприятиями республики. Так в ходе рейдов составлено уже 186 протоколов об административном правонарушении, сумма штрафов которых составляет более 2 миллионов рублей. К тому же из-за обнаруженных нарушений 35 организаций вынуждены были приостановить свою деятельность на 70 суток.

Коронавирус в России

Ювелир из Петербурга создал респиратор стоимостью 10 млн рублей. «Комсомолка» пообщалась с создателями чудо-изделия и выяснила, настолько ли оно хорош внутри, как снаружи, и на самом ли деле защищает от коронавируса.

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников считает, что весь 2021 год мы проведем в масках, коронавирус никуда не уйдет. Как говорит доктор,сейчас в России пик заболеваемости коронавирусом, но вскоре волна пойдет на спад и у нас будет 3-4 месяца для того чтобы подготовиться к новой вспышке инфекции.

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