Штрафы почти на 2 миллиона рублей выписали в Удмуртии за нарушения антиковидных мер

В Удмуртии введен обязательный масочный режим Фото: pixabay.com

С марта 2020 года Роспотребнадзор Удмуртии ведет проверки соблюдения антиковидных мер гражданами и предприятиями республики. Так в ходе рейдов составлено уже 186 протоколов об административном правонарушении, сумма штрафов которых составляет более 2 миллионов рублей. К тому же из-за обнаруженных нарушений 35 организаций вынуждены были приостановить свою деятельность на 70 суток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Проведено более 200 эпидемиологических расследований на предприятиях, где зарегистрировано несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также сотрудники Роспотребнадзора совместно с МВД регулярно проводят рейды в разных районах республики по проверке соблюдения масочного режима гражданами.

К тому же ежедневно с августа 2020 года фиксируется количество жителей, которые приехали из-за рубежа. Отслеживается и то, сдали ли они тест на коронавирус и сообщили ли о его результатах. Так, ранее мы уже писали о том, что 427 человек, которые вернулись из-за границы, не сделали этого. На данный момент по этому факту составили и отправили в суд 56 протоколов на тех, кто не сообщил о результате теста после приезда в республику. Сейчас уже рассмотрено 7 дел, а сумма штрафов составила 52 500 рублей.

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