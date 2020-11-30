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Назначили нового и.о. первого зампредседателя правительства Удмуртии

Им стал Константин Сунцов, ранее возглавлявший «Корпорацию развития Удмуртской Республики»
Мария Шилова
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Сунцов два года возглавлял «Корпорацию развития Удмуртской Республики»

Сунцов два года возглавлял «Корпорацию развития Удмуртской Республики»

Фото: Диля Ахмадишина

На пост исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Удмуртии назначили Константина Сунцова. Указ о назначении подписал Глава региона Александр Бречалов.

Константин Сунцов окончил Ижевский государственный технический университет по направлению «Финансы и кредит». Ранее он возглавлял «Корпорацию развития Удмуртской Республики».

- Это довольно логичное решение - за время его работы в Корпорации развития Удмуртской Республики заключено 47 соглашений на сумму более 20 млрд рублей, поддержано 18 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Началась реализация проектов, особенно важных для Удмуртии: реконструкция объектов централизованных систем теплоснабжения Глазова, концессионное соглашение о завершении строительства 50-метрового бассейна в Ижевске, строительство логоцентра Wildberries и цветочного производства в Сарапуле. Завершен проект по созданию технопарка «Нобель» и центра сопровождения клиентских операций ПСБ, - комментирует назначение Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, прежний первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин назначен торговым представителем России в Сингапуре.

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