Погода в Ижевске на 1 декабря: облачно и без осадков

Каким будет первый декабрьский день? Фото: Архив КП

Доброе утро, любимый город! Вот и настал первый декабрьский день, до Нового года совсем ничего. Готовитесь уже к праздникам? Предлагаем отвлечься и узнать, что ждет нас за окном 1 декабря, сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха сегодня опустится до -8..-10 °С. Юго-Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Осадков практически не будет, переменная облачность.

Ночью столбик термометра понизится лишь на 2 градуса до -9...-11 °С.

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