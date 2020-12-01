176 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 1 декабря в Удмуртии зарегистрировали еще 176 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики.

104 пациента выздоровели и были выписаны. За сутки скончалось трое человек: Мужчинам было 56 и 79 лет. Женщине – 66 лет.

Всего за время пандемии зарегистрировано 13 721 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 10 831 человек выздоровел. А 223 пациента, к сожалению, скончались.

При этом 1 665 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 819 - средней степени тяжести, а 183 в тяжелом состоянии.

Всего в Удмуртии провели 649 389 исследований на коронавирус, из них за последние сутки — 1 915.

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