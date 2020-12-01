Два аппарата для мониторинга качества воздуха установили в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртии предоставили два комплекта оборудования для мониторинга качества атмосферного воздуха. Первый установили на здании центрального офиса Сбербанка в Ижевске, а второй появился на крыше Регионального центра государственного экологического контроля и мониторинга Управления Минприроды Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Эти мини-станции будут измерять концентрацию взвешенных частиц и газов в атмосфере. Так на основе полученных данных можно будет прогнозировать качество воздуха и отслеживать загрязнения.

На данный момент в Удмуртии уже существует 6 приборов, которые оценивают состояние воздуха. Все они расположены в Ижевске и относятся к федеральной системе мониторинга, контроль за которой осуществляется Удмуртским гидрометцентром.

Новые два аппарата также войдут в систему регионального мониторинга. Это обеспечит полноту и достоверность информации о состоянии окружающей среды.

- Для создания такого проекта будет проведен анализ различных типов оборудования для мониторинга и оценки их функциональных возможностей, - сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

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