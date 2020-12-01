Начальника управления архитектуры Воткинска уволили в Удмуртии Фото: pixabay.com

В связи с утратой доверия в Воткинске уволили начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города. Проверкой, которую проводили сотрудники прокуратуры, установлено, что чиновник предоставляла работодателю недостоверные или неполные сведения о доходах и имуществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Она не указала в справке о доходах информацию о поступлении денег от физических лиц и продажи имущества. К тому же она скрыла от декларирования банковские счета.

Также у главного архитектора имелся автомобиль, расходы на который не были указаны в справке о доходах. Неизвестен и источник средств для этой дорогостоящей покупки.

В связи с этим прокурор направил представление об увольнении чиновника главе Воткинска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Два аппарата для мониторинга качества воздуха установили в Удмуртии

Новогодняя елка и ледяной городок появятся на Центральной площади Ижевска к 19 декабря

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.