Дмитрий Кайгородов покинет пост директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Фото: pixabay.com

Дмитрий Кайгородов покинет пост директора ФК «Зенит-Ижевск». Такое решение приняли Члены Совета Федерации футбола Удмуртии на заседании попечительского совета ФК «Зенит-Ижевск», которое состоялось 25 ноября 2020 года в Министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там были подведены результаты деятельности ФК «Зенит-Ижевск» за 2020 год. А также по их итогам было принято решение не продлевать контракт, который истекает 31 декабря 2020 года с ныне еще действующим директором.

Дмитрий Кайгородов занял должность директора ФК «Зенит-Ижевск» в 2018 году. Отмечается, что за два года работы Дмитрия Кайгородова удмуртский футбольный клуб не поднимался выше 7 строчки в турнирной таблице. А в 2020 году спортсмены смогли добраться лишь до 12 места.

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