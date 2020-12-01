Школьник из Ижевска стал лауреатом Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Учащийся Детской школы исскуств №9 в Ижевске Лев Волков стал лауреатом Всероссийского конкурса «Молодые дарования России». Там он исполнил партию на тромбоне. Мальчик обучается в 7-м предпрофессиональном классе отделения духовых и ударных инструментов. А его преподавателем является Виктор Гатценбилер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Лев не раз участвовал в престижных конкурсах различного уровня, где завоевывал призовые места. Он стипендиат премии Правительства Удмуртской Республики, обладатель Гранта Администрации города Ижевска « Одаренные дети».

Кстати, учащиеся ДШИ №9 регулярно становятся лауреатами конкурса «Молодые дарования России».

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