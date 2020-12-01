Ижевчанина обвиняют в изнасиловании и убийстве электрическим шнуром Фото: pixabay.com

33-летний житель Ижевска обвиняется в убийстве и изнасиловании. По этой статье мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. Сейчас он находится под стражей. Это уголовное дело расследует Следственный отдел по Первомайскому району города Ижевска следственного управления СК России по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 26 ноября 2020 года обвиняемый и его знакомые пили алкоголь в квартире одного из них. Во время застолья произошел конфликт. Мужчина оторвал электрический шнур от обогревателя и задушил им 43-летнего знакомого. Также позже выяснилось, что обвиняемый ижевчанин причастен к изнасилованию женщины, которой он к тому же угрожал ножом.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства преступления.

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