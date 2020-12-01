Карта распространения коронавируса на 1 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 1 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
На утро 1 декабря в Удмуртии зарегистрировали еще 176 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики.
104 пациента выздоровели и были выписаны. За сутки скончалось три человека. Мужчинам было 56 и 79 лет. Женщине - 66 лет.
Всего в Удмуртии провели 649 389 исследований на коронавирус, из них за последние сутки - 1 915.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 764
Воткинск - 658
Глазов - 725
Можга - 669
Сарапул - 486
Алнашский район - 301
Балезинский район - 173
Вавожский район - 127
Воткинский район - 182
Глазовский район - 120
Граховский район - 93
Дебесский район - 73
Завьяловский район - 816
Игринский район - 233
Камбарский район - 74
Каракулинский район - 84
Кезский район - 151
Кизнерский район - 122
Киясовский район - 89
Красногорский район - 161
Малопургинский район - 226
Можгинский район - 178
Сарапульский район - 172
Селтинский район - 110
Сюмсинский район - 99
Увинский район - 249
Шарканский район - 188
Юкаменский район - 80
Якшур-Бодьинский район - 142
Ярский район - 105
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