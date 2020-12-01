Карта распространения коронавируса на 1 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 1 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 1 декабря в Удмуртии зарегистрировали еще 176 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики.

104 пациента выздоровели и были выписаны. За сутки скончалось три человека. Мужчинам было 56 и 79 лет. Женщине - 66 лет.

Всего в Удмуртии провели 649 389 исследований на коронавирус, из них за последние сутки - 1 915.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 764

Воткинск - 658

Глазов - 725

Можга - 669

Сарапул - 486

Алнашский район - 301

Балезинский район - 173

Вавожский район - 127

Воткинский район - 182

Глазовский район - 120

Граховский район - 93

Дебесский район - 73

Завьяловский район - 816

Игринский район - 233

Камбарский район - 74

Каракулинский район - 84

Кезский район - 151

Кизнерский район - 122

Киясовский район - 89

Красногорский район - 161

Малопургинский район - 226

Можгинский район - 178

Сарапульский район - 172

Селтинский район - 110

Сюмсинский район - 99

Увинский район - 249

Шарканский район - 188

Юкаменский район - 80

Якшур-Бодьинский район - 142

Ярский район - 105

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