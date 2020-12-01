Сотня новых автобусов может появится в Ижевске в 2021 году

Сотня новых автобусов может появится в Ижевске в 2021 год Фото: Амир Закиров

Переговоры о приобретении транспорта сейчас ведутся между властями города и представителями компании ИПОПАТ. Инвестиции в этот контракт могут составить 1,2 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-завтрака сегодня журналистам сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Сто штук - это минимальное количество автобусов, которые на данный момент требуют замены, так считает глава города. Обновление поможет урегулировать график движения транспорта. Отмечается, что сейчас из-за технического состояния автобусов часто нарушаются интервалы движения.

- В первую очередь это ощущают горожане, поскольку автобусы ходят с большим интервалом, нарушают график. В них скапливается большое количество людей, что в нынешних условиях у многих вызывает раздражение, поскольку по-прежнему некоторые горожане продолжают настырно не пользоваться средствами защиты, - говорит Олег Бекмеметьев.

Переговорный процесс по заключению контракта планируется закончить к концу января 2021 года. На один новый автобус хотят выделить по 10-12 миллионов. Также в новом документе будут заложены инвестиции на текущий ремонт, зарплаты сотрудникам и другие затраты.

Напомним, что до 8 декабря в Ижевск прибудет 16 новых низкопольных трамваев «Львенок» из Санкт-Петербурга.

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