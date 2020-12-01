751 новый случай ВИЧ-инфекции выявлен в Удмуртии в 2020 году

Данные приурочены к Всемирному дню борьбы со СПИДом Фото: pixabay.com

В 2020 году в республике выявлен 751 случай заражения ВИЧ-инфекцией. Это на 25,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Больше половины случаев заражения (а именно - 55,4%) в этом году произошло половым путем. При этом большая часть новых заболевших (83,2%) - люди старше 30 лет.

Согласно данным на 1 декабря 2020 года, за все время в республике зарегистрировали 13 288 случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

- Показатель пораженности составил 537,1 на 100 тысяч населения, что на 28,2% и 21,3% ниже, чем в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе, - указано в сообщении.

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