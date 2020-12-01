Около 200 работников «Ижводоканала» сократят в рамках оптимизации Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Около 200 работников «Ижводоканала» планируется сократить в рамках оптимизации. Об этом сегодня, 1 декабря, журналистам рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он сообщил, что эта мера, наряду с повышением тарифов и энергосбережением, уже рассмотрена и принято решение о ее реализации.

- Когда мы принимали решение о повышении тарифов, мы одновременно смотрели, какие еще возможны варианты для финансирования инвестпрограмм. Направление такое — энергосбережение и оптимизация персонала. На сегодняшний день порядка 200 штатных единиц в процессе оптимизации. Это сокращения, это люди, которые будут вынуждены искать работу в других местах. Эта мера была рассмотрена и принято решение реализовывать этот механизм, — говорит глава столицы Удмуртии.

Напомним, что с 1 июля тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей Ижевска планируют повысить на 20%. Такой рост связан с тем, что предприятию необходимы средства на проведение производственной и инвестиционной программ из-за большого износа сетей.

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