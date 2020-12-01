На реке Иж обнаружены неизвестные маслянистые пятна

Фото: Министерство природных ресурсов Удмуртии

Накануне, 30 ноября, в Министерство природных ресурсов Удмуртии поступило сообщение от ЦУКС Главного Управления МЧС по республике об обнаружении на реке Иж неизвестных маслянистых пятен. Сотрудники министерства, а так же специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в тот же день выехали на место и провели обследование реки, взяли пробы и направили их на анализ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства.

Отмечается, что пробы воды на содержание нефтепродуктов собраны на выпусках в реку Иж, а также выше и ниже по течению. Стоит отметить, что погибших животных в месте загрязнения не обнаружено, однако наблюдение за птицами в данном месте будет продолжаться еще некоторое время.

Решение Управлением Росприроднадзора будет приниматься после получения результатов анализов воды.

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