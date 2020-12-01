Подросток с татуировкой в виде птицы пропал в Ижевске

Фото: сообщество "ПСО регион 18" "ВКонтакте"

В Ижевске ищут Вольфа Данилу Ивановича 2003-го года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

30 ноября подросток вышел из дома на ул. Ленина и не вернулся. Сообщается, что выглядит Данила на 15–16 лет.

Рост пропавшего – около 175 см. У подростка худощавое телосложение, а на груди слева есть татуировка в виде птицы.

Подросток был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с серым капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами, спортивную кофту с серым капюшоном и синие кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Никиты, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 89511952971.

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