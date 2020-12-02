Новый рекорд по заболеваемости: еще 179 случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии

Еще 179 случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

2 декабря в Удмуртии выявили еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики. Это новый рекорд по заболеваемости в республике.

147 человек выздоровели и были выписаны. Четыре случая болезни закончились летальным исходом. Умерли мужчины 62 и 74 года и женщины в возрасте 88 лет и 94 года.

За все время в Удмуртии зарегистрировано 13 900 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 10 978 человек выздоровел. А 227 пациентов, к сожалению, скончались.

За все время пандемии в Удмуртии провели 651 483 исследования на коронавирус, из них за последние сутки - 2 094.

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