Пилотные платные парковки откроют в Ижевске
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Четыре пилотные платные парковки откроют в Ижевске. В течение первых дух месяцев они будут работать в бесплатном режиме. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.
- На первом этапе наше внимание должно быть сконцентрировано на центральном квадрате. По результатам обследования мы видим там порядка полутора тысяч машиномест, - пояснил мэр.
На парковках планируют установить камеры и банкоматы. Отмечается, что на данный момент уже разработали всю техническую документацию для создания первых площадок для паркинга.
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