Пилотные платные парковки откроют в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Четыре пилотные платные парковки откроют в Ижевске. В течение первых дух месяцев они будут работать в бесплатном режиме. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- На первом этапе наше внимание должно быть сконцентрировано на центральном квадрате. По результатам обследования мы видим там порядка полутора тысяч машиномест, - пояснил мэр.

На парковках планируют установить камеры и банкоматы. Отмечается, что на данный момент уже разработали всю техническую документацию для создания первых площадок для паркинга.

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