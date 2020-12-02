Директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Дмитрий Кайгородов опроверг информацию о своем уходе Фото: Архив «КП» в Ижевске

Директор ФК «Зенит-Ижевск» Дмитрий Кайгородов на официальной странице футбольного клуба в социальных сетях опроверг информацию о своем уходе с поста. По его словам, информация, которая была опубликована на официальном сайте министерства спорта Удмуртии не соответствует действительности.

- Решения, принятые по итогам заседания попечительского совета не правомочны. Я продолжаю работать в клубе и надеюсь на продление контракта для реализации мероприятий по стратегии развития клуба до 2024 года.

К тому же действующий руководитель клуба заявил, что попечительский совет не вправе принимать решения по деятельности организации. Этим может заниматься исключительно учредитель и директор.

Напомним, информация о том, что Дмитрий Кайгородов покидает свой пост в связи с неудовлетворительными результатами своей деятельность как директора футбольного клуба, была размещена на сайте министерства спорта Удмуртии 30 ноября.

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