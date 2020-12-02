Реконструкция подземных переходов начнется в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске планируют провести реконструкцию подземных пешеходных переходов. На эти цели выделят средства из регионального бюджета. А также хотят привлечь инвесторов, которым объекты впоследствии сдадут в концессию, то есть передадут им в пользование эти объекты муниципальной собственности. Переговоры сейчас ведут по трем из шести переходов, сообщил журналистам глава города Олег Бекмеметьев.

– По нашим документам ранее сдавать более чем на 3 года было невозможно. Сейчас мы пробуем сдавать на более длительный срок, чтобы инвестиционные арендаторы приходили. Тем временем, по трем переходам уже есть потенциальные концессионеры. Возможно, и три оставшихся будут интересны им и обойдемся без бюджетных источников, – говорит мэр.

Также Олег Бекмеметьев заявил, что на реконструкцию старых подземных объектов, даже при установке специального оборудования для маломобильных групп граждан, уйдет меньше средств из бюджета, чем на строительство новых надземных пешеходных переходов в городе.

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