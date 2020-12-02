Загорелся мусоропровод: из-за пожара в Ижевске эвакуировали 60 человек

Из пожара в Ижевске эвакуировали 60 человек Фото: pixabay.com

В 3 часа ночи с 30 ноября на 1 декабря в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в 9-этажном доме по улице Ворошилова №1а. Возгорание произошло в шахте мусоропровода, сообщает пресс-служба ведомства.

Когда к месту прибыли спасатели, из окон 6 и 7 этажа валил белый дым. Но открытого огня не было.

В результате из-за задымления было эвакуировано 60 человек. Жильцов 7 этажа - десять человек, в том числе двое детей, спасали с помощью специальной техники. Никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Также закопчены стены и потолок на общей кухне в доме.

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