Общероссийский народный фронт выявил нехватку лекарств в аптеках Удмуртии Фото: pixabay.com

Активисты Общероссийского народного фронта совместно с командой Молодёжки ОНФ в Удмуртии проверили 106 аптек в 26 населенных пунктах республики на наличие там необходимых сезонных лекарств. В первую очередь общественников волновали жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики, которые рекомендует для лечения коронавируса на дому Минздрав РФ. Об этом сообщает на официальной странице движения в социальных сетях.

- Для более объективной картинки мы проверили наличие препаратов в аптеках не только в городах, но и районах республики. Кроме того, мониторинг коснулся и частных, и государственных аптек. Мы благодарны фармацевтам, провизорам, кто оказал содействие в проверке. Многие из них связывали нехватку препаратов с отсутствием поставок, высоким спросом, а также с проблемой маркировки. Считаем, проводить такие мониторинги необходимо для выявления проблемных мест и выработки оптимальных решений по исправлению ситуации, - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.

Помимо препаратов активисты также проверили наличие в продаже медицинских масок. Отмечается, что они оказались во всех аптеках.

Результаты мониторинга направили главе Удмуртии Александру Бречалову.

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