Совет директоров «Корпорации развития Удмуртской Республики» утвердил врио генерального директора

Владимир Смирнов Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Накануне, 1 декабря, советом директоров АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» был назначен новый временно исполняющий обязанности генерального директора. Им стал стал Владимир Смирнов, который раньше занимал пост заместителя генерального директора АО «КРУР» по инвестиционной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что Владимир Смирнов будет занимать эту должность до утверждения генерального директора акционером.

Напомним, предыдущий руководитель Корпорации Константин Иванов был назначен на пост исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства Удмуртии, в связи с чем и оставил свою должность.

Справка «КП»:

Смирнов Владимир Ильич родился 25 февраля 1981 года в селе Лопьял Уржумского района Кировской области. Окончил «Ижевский государственный технический университет» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2007 по 2010 год работал заместителем генерального директора по экономике в ОАО «Удмуртавтотранс». С 2010 по 2018 работал первым заместителем генерального директора по экономике в ОАО «Удмуртавтотранс». С 2018 года занимал должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности в АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».

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