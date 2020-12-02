Факт сокращения 200 сотрудников «Ижводоканала» проверит прокуратура Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Прокуратура Удмуртии начнет проверку правомерности действий руководителей и учредителей МУП «Ижводоканал» по отношению к 200 работникам, которых планировалось сократить. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки начались из-за появления в СМИ информации о том, что в ходе оптимизации на предприятии сотрудники могут остаться без работы. Сейчас за ходом разбирательства следит прокуратура республики.

Напомним, накануне, 1 декабря, о том, что в рамках оптимизации на «Ижводоканале» планируется сократить 200 человек, сообщил журналистам глава города Олег Бекмеметьев.

- Направление такое - энергосбережение и оптимизация персонала. На сегодняшний день порядка 200 штатных единиц в процессе оптимизации. Это сокращения, это люди, которые будут вынуждены искать работу в других местах. Эта мера была рассмотрена и принято решение реализовывать этот механизм, - заявил глава столицы Удмуртии.

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