Карта распространения коронавируса на 2 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика распространения коронавируса по районам Удмуртии
Фото: pixabay.com
2 декабря в Удмуртии выявили еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики. Это новый рекорд по заболеваемости в республике.
147 человек выздоровели и были выписаны. Четыре случая болезни закончились летальным исходом. Умерли мужчины 62 и 74 лет и женщины в возрасте 88 лет и 94 года.
За все время пандемии в Удмуртии провели 651 483 исследования на коронавирус, из них за последние сутки - 2 094.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 858
Воткинск - 661
Глазов - 725
Можга - 669
Сарапул - 492
Алнашский район - 301
Балезинский район - 176
Вавожский район - 127
Воткинский район - 186
Глазовский район - 122
Граховский район - 93
Дебесский район - 73
Завьяловский район - 818
Игринский район - 244
Камбарский район - 75
Каракулинский район - 89
Кезский район - 159
Кизнерский район - 122
Киясовский район - 93
Красногорский район - 161
Малопургинский район - 226
Можгинский район - 178
Сарапульский район - 175
Селтинский район - 113
Сюмсинский район - 99
Увинский район - 254
Шарканский район - 194
Юкаменский район - 89
Якшур-Бодьинский район - 152
Ярский район - 105
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