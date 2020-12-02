Карта распространения коронавируса на 2 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика распространения коронавируса по районам Удмуртии Фото: pixabay.com

2 декабря в Удмуртии выявили еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики. Это новый рекорд по заболеваемости в республике.

147 человек выздоровели и были выписаны. Четыре случая болезни закончились летальным исходом. Умерли мужчины 62 и 74 лет и женщины в возрасте 88 лет и 94 года.

За все время пандемии в Удмуртии провели 651 483 исследования на коронавирус, из них за последние сутки - 2 094.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 858

Воткинск - 661

Глазов - 725

Можга - 669

Сарапул - 492

Алнашский район - 301

Балезинский район - 176

Вавожский район - 127

Воткинский район - 186

Глазовский район - 122

Граховский район - 93

Дебесский район - 73

Завьяловский район - 818

Игринский район - 244

Камбарский район - 75

Каракулинский район - 89

Кезский район - 159

Кизнерский район - 122

Киясовский район - 93

Красногорский район - 161

Малопургинский район - 226

Можгинский район - 178

Сарапульский район - 175

Селтинский район - 113

Сюмсинский район - 99

Увинский район - 254

Шарканский район - 194

Юкаменский район - 89

Якшур-Бодьинский район - 152

Ярский район - 105

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