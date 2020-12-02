Дополнительные средства выделены на ремонт ГКБ №6 в Ижевске

В начале октября 2020 года главой Удмуртии было принято решение о перепрофилировании ГКБ№6 в ковид-центр Фото: Амир Закиров

Дополнительные 46 млн рублей выделены на ремонт ГКБ №6 в Ижевске. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, ее подтвердили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

В начале октября 2020 года главой Удмуртии было принято решение о перепрофилировании ГКБ №6 в ковид-центр, с чем и было связано увеличение затрат.

- В рамках перепрофилирования потребовалось произвести дополнительные работы, исходя из требований, предъявляемых к инфекционным отделениям - смонтировать пропускные шлюзы, вентиляцию, провести установку дверей, дополнительный косметический ремонт потолков и полов в стационаре, - пояснили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Напомним, работы в больнице производится с осени 2019 года. В рамках республиканской программы «Большой ремонт» на обновление здания по адресу улица Ленина, 81 изначально было выделено 150 млн рублей.На эти средства производилась замена устаревших коммуникаций, а также дверных и оконных блоков. В августе текущего года готовность составляла около 50%, и объект планировалось сдать в декабре.

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