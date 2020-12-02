В декабре изменится график движения поездов в Удмуртии Фото: Константин ИВШИН

13 декабря в силу вступит новый график движения поездов «РЖД» на 2020-2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии.

Отмечается, что разница с текущим расписанием составит более 5 минут для пригородного поезда Ижевск - Глазов. Также на пять минут изменится расписание поездов Ижевск – Кизнер - Ижевск, Cайгатка – Ижевск, Ижевск – Кизнер – Вятские Поляны.

Подробное расписание жителей просят узнавать по телефону 8 (937) 625-04-33 или на сайте АО «Содружество»

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