В декабре изменится график движения поездов в Удмуртии
Фото: Константин ИВШИН
13 декабря в силу вступит новый график движения поездов «РЖД» на 2020-2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии.
Отмечается, что разница с текущим расписанием составит более 5 минут для пригородного поезда Ижевск - Глазов. Также на пять минут изменится расписание поездов Ижевск – Кизнер - Ижевск, Cайгатка – Ижевск, Ижевск – Кизнер – Вятские Поляны.
Подробное расписание жителей просят узнавать по телефону 8 (937) 625-04-33 или на сайте АО «Содружество»
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