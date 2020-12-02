Подростка на мопеде без прав сбили в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Вечером 1 декабря 2020 года на улице Удмуртская в Глазове 47-летний водитель автомобиля «Рено-Сандеро» сбил 15-летнего подростка на мопеде. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Машина совершала в обгон, когда врезалась в мопед «Альфа».
Отмечается, что подросток не имел прав на управление транспортом.
В результате ДТП юноша и его 15-летний пассажир получили травмы.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.
Также пострадали транспортные средства. У легковушки от столкновения образовалась вмятина на левом боку. Вмятины и повреждения наблюдаются и на мопеде.
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