Подростка на мопеде без прав сбили в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 1 декабря 2020 года на улице Удмуртская в Глазове 47-летний водитель автомобиля «Рено-Сандеро» сбил 15-летнего подростка на мопеде. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Машина совершала в обгон, когда врезалась в мопед «Альфа».

Отмечается, что подросток не имел прав на управление транспортом.

В результате ДТП юноша и его 15-летний пассажир получили травмы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.

Также пострадали транспортные средства. У легковушки от столкновения образовалась вмятина на левом боку. Вмятины и повреждения наблюдаются и на мопеде.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В декабре изменится график движения поездов в Удмуртии

Карта распространения коронавируса на 2 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.