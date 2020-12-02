Обыски в Управлении по физической культуре: руководители отказались комментировать информацию

Обыски в в Управлении по физической культуре: руководители отказались комментировать информацию Фото: pixabay.com

1 декабря в телеграм-канале «Темная Удмуртия» появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов якобы провели обыски в Управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска.

Руководитель управления Константин Васильев отказался комментировать информацию об изъятии документов.

- Без комментариев, некогда пока, извините, - говорит Константин Васильев.

По имеющейся информации силовиков якобы заинтересовала деятельность руководителя муниципального дворца спорта Максима Гаврилова.

Он сам от комментариев отказался.

Пресс-службы УМВД, СУ СК по Удмуртии также оставили эту ситуацию без комментариев.

Прокуратура республики заявила, что не располагает информацией по данному вопросу. Пресс-служба ведомства отметила, что в последнее время проверки спортклубов в городе не проводились.

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