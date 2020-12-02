Около 14 тысяч самовольно занятых участков нашли в Ижевске

В Ижевске завершилась инвентаризация земельных участков, которая проводилась с помощью беспилотных летательных аппаратов Фото: pixabay.com

В Ижевске завершилась инвентаризация земельных участков, которая проводилась с помощью беспилотных летательных аппаратов. Так, удалось выявить около 14 тысяч территорий с признаками самовольного занятия, сообщает пресс-служба администрации города.

Штраф за бесплатное пользование муниципальными землями составляет для граждан - не менее 5 тысяч рублей, для должностных лиц - не менее 20 тысяч рублей, для юридических лиц - не менее 100 тысяч рублей.

Сейчас незаконных правообладателей хотят привлечь к административной ответственности, за нарушения земельного законодательства. Составляются иски в суд, решением которого нужно будет освободить самовольно занятые территории.

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