Около 14 тысяч самовольно занятых участков нашли в Ижевске

В Ижевске завершилась инвентаризация земельных участков, которая проводилась с помощью беспилотных летательных аппаратов
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В Ижевске завершилась инвентаризация земельных участков, которая проводилась с помощью беспилотных летательных аппаратов. Так, удалось выявить около 14 тысяч территорий с признаками самовольного занятия, сообщает пресс-служба администрации города.
Штраф за бесплатное пользование муниципальными землями составляет для граждан - не менее 5 тысяч рублей, для должностных лиц - не менее 20 тысяч рублей, для юридических лиц - не менее 100 тысяч рублей.
Сейчас незаконных правообладателей хотят привлечь к административной ответственности, за нарушения земельного законодательства. Составляются иски в суд, решением которого нужно будет освободить самовольно занятые территории.
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